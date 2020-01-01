حقيقة إصابة أحد لاعبي الدوري المصري بفيروس كورونا

هل تمتد فترة توقف الدوري المصري؟

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي الدوري المصري، أثارت حالة من القلق الكبير.

الأنباء خرجت من تصريحات أطلقها سمير حلبية؛ رئيس النادي المصري البورسعيدي، أكد خلالها وجود حالة من التعتيم عن بعض الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس، لكن عاد وأوضح أن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ.

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وقال محمد سلطان؛ رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "لا توجد أي إصابات بين اللاعبين، ولا صحة لما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان من اللاعبين المصريين أو الأجانب".

وبسؤاله عن إمكانية مد فترة التوقف، أوضح: "معدل انتشار الفيروس في مصر هو الأساس في اتخاذ القرار ومن سيحسم عودة الدوري من عدمه، وعلى الرياضيين أن يلتزموا بالتغذية السليمة وبرامج التدريب الفردية حتى يحافظوا على لياقتهم البدنية استعدادًا لكافة القرارات".

يذكر أنه بتوجيه من رئاسة الوزراء المصرية تقرر وقف النشاط الرياضي في مصر، وأوضح اتحاد الكرة أن الدوري تم تجميده حتى 29 من مارس الجاري، على أن يتم دراسة الموقف بعدها.