تعرف على الدولة الوحيدة في أوروبا التي تلعب كرة قدم حاليًا
يعيش العالم أجمع تقريبًا وخاصة قارة أوروبا جمودًا كاملًا في النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم، ذلك بسبب الإجراءات الحكومية المحلية والدولية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأعلنت مختلف الاتحادات القارية والمحلية بجانب الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف المنافسات الكروية حتى إشعار آخر، بعدما كانت البداية باللعب خلف أبواب مغلقة ودون حضور جماهيري.
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دولة وحيدة في القارة الأوروبية لا تخشى فيروس كورونا ومازالت تُلعب مباريات كرة القدم في ملاعبها وبحضور الجماهير، هي دولة بيلاروسيا.
وقد دعا الاتحاد البيلاروسي الجماهير للتواجد بكثافة وبشكل مجاني لمتابعة مباراة كأس السوبر في كرة القدم النسائية 2020 بين بطل الدوري مينسك ووصيفه زوركا، والتي ستُقام يوم غدٍ الأحد في العاصمة مينسك.
وانطلق الدوري البيلاروسي يوم الجمعة 20 مارس الماضي، وقد انطلقت يوم أمس الجمعة مباريات الأسبوع الثاني وتتواصل على مدار الأيام القليلة القادمة.
يُشار إلى أن ألكساندر هليب نجم آسنال وبرشلونة سابقًا كان قد دعا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للقدوم واللعب في بيلاروسيا إن رغبا في مواصلة لعب كرة القدم بعد توقف النشاط في إيطاليا وإسبانيا.