تعرف على الدولة الوحيدة في أوروبا التي تلعب كرة قدم حاليًا

الدولة الوحيدة غير المهتمة بإجراءات التصدي لفيروس كورونا

يعيش العالم أجمع تقريبًا وخاصة قارة أوروبا جمودًا كاملًا في النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم، ذلك بسبب الإجراءات الحكومية المحلية والدولية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأعلنت مختلف الاتحادات القارية والمحلية بجانب الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف المنافسات الكروية حتى إشعار آخر، بعدما كانت البداية باللعب خلف أبواب مغلقة ودون حضور جماهيري.

المزيد من الفرق

البريميرليج بوابة جودين للرحيل عن إنتر

دولة وحيدة في القارة الأوروبية لا تخشى فيروس كورونا ومازالت تُلعب مباريات كرة القدم في ملاعبها وبحضور الجماهير، هي دولة بيلاروسيا.

وقد دعا الاتحاد البيلاروسي الجماهير للتواجد بكثافة وبشكل مجاني لمتابعة مباراة كأس السوبر في كرة القدم النسائية 2020 بين بطل الدوري مينسك ووصيفه زوركا، والتي ستُقام يوم غدٍ الأحد في العاصمة مينسك.

وانطلق الدوري البيلاروسي يوم الجمعة 20 مارس الماضي، وقد انطلقت يوم أمس الجمعة مباريات الأسبوع الثاني وتتواصل على مدار الأيام القليلة القادمة.