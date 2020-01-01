فيروس كورونا قد ينهي الدوري الإيطالي في يوليو

الأندية الإيطالية تقترح استكمال السيري آ في الفترة ما بين 21 مايو و15 يوليو

أشارت مصادر صحفية إلى اقتراح من أندية الدوري الإيطالي باستكمال الموسم في الفترة ما بين الحادي عشر من مايو والخامس عشر من يوليو المقبل.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف المنافسات المحلية في إيطاليا التي دخلت في حالة حجر صحي كامل بعد تفشي الوباء بصورة مرعبة.

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وأصيب عدد من لاعبي الدوري الإيطالي بالفيروس على رأسهم نجم يوفنتوس دانييلي روجاني ونجم سامبدوريا مانولو جابياديني، وكذلك عدد من لاعبي فيورنتينا.

ونتيجة لذلك، تقرر إيقاف السيري آ حتى الثالث من إبريل المقبل، ولكن بعد هذه التطورات التي تشهدها إيطاليا مؤخرًا لا يبدو أن ذلك سيحدث.

ومع تزايد الاقتراحات حول تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية إلى صيف 2021 بدلًا من الصيف المقبل، تتزايد احتمالية استكمال الدوريات الأوروبية في الصيف.

وتستعد الأندية الإيطالية لتقديم اقتراح مبدئي بأن يعتمد موعد استكمال الدوري في الفترة ما بين أواخر مايو ومنتصف يوليو، لكي تستمر البلاد في حالة حجر صحي، لمحاولة السيطرة على الفيروس.

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يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لاتسيو، و6 نقاط عن صاحب المركز الثالث إنتر.