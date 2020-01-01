مؤسسة دوري نجوم قطر تقرر وقف التدريبات اليومية للاعبين

تطور في قرار إيقاف النشاط في قطر

أعلنت عدة أندية قطرية بينها السد والريان عن اتخاذ مؤسسة دوري نجوم قطر قرارًا بوقف التدريبات اليومية للاعبين ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الاتحاد القطري لكرة القدم كان قد قرر وقف النشاط الكروي بالكامل في البلاد حتى الـ29 من مارس الجاري ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف دول العالم وترك أثرًا سلبيًا كبيرًا على كرة القدم.

المزيد من الفرق

ثورة يناير، مونديال 90 وأسباب أوقفت الدوري المصري قبل فيروس كورونا

ونشر نادي السد وكذلك عدد من الأندية القطرية الأخرى تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أوضح خلالها إيقاف التدريبات اليومية للاعبين في الدرجة الأولى والثانية وفريق تحت 23 عامًا حتى إشعار آخر بقرار من مؤسسة دوري نجوم قطر.

إذ جاء فيها "مؤسسة دوري نجوم قطر تُقرر رسميًا إيقاف التدريبات اليومية مؤقتًا للاعبي الدرجة الأولى والثانية وفرق تحت 23 عامًا اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا".