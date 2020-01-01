فلامنجو يُعلن إصابة مدرب الهلال السابق بفيروس كورونا

خبر حزين لجماهير الهلال

أعلن فلامنجو البرازيلي انضمام مدربه ومدرب الهلال السعودي السابق "جورجي جيسوس" لقائمة ضحايا فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والتي تضم عددًا من نجوم كرة القدم في العالم أبرزهم مايكل أرتيتا مدرب آرسنال وكالوم هودسون أودوي مهاجم تشيلسي ودانيلي روجاني مدافع يوفنتوس.

ويرتبط جيوس بعلاقة ممتازة مع جماهير الهلال السعودي الذي قاده في الأشهر الأولى من الموسم الماضي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يرحل لتدريب النادي البرازيلي.

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وأعلن فلامنجو في بيان رسمي أن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجراها لجميع اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالنادي ظهرت سلبية باستثناء المدرب البرتغالي جيسوس.

النادي منح جماهيره وعشاق الهلال أملًا في إمكانية عدم إصابة جيسوس بالفيروس القاتل الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف دول العالم، ذلك بعدما أوضح أن نتائج الفحص جاءت إيجابية لكنها غير حاسمة ويتم التحقق منها حاليًا.