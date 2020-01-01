موسمان في موسم واحد! .. اتحاد الكرة يُقرر مبدئيًا مصير الدوري السعودي

صحيفة تتحدث عن مصير البطولة السعودية

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن قرار مبدئي اتخذه اتحاد كرة القدم السعودي بشأن مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب الإجراءات الحكومية في البلاد للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه النصر قبل نهاية الموسم بثماني جولات، الأولى منهم تجمع بين الفريقين في ديربي الرياض.

المزيد من الفرق

الشرق الأوسط نقلت عن مصادر مطلعة أن المسؤولين في اتحاد كرة القدم اتخذوا قرارًا باستكمال الدوري السعودي مع بداية انطلاق الموسم الجديد، ويُتوقع أن يحدث هذا خلال أغسطس القادم.

وأضافت الصحيفة أن فكرة إلغاء البطولة غير واردة على الإطلاق نظرًا لضرورة استكمالها لتحديد المشاركين في البطولات القارية.

ولم يحسم الاتحاد بعد شكل الموسم الجديد من الدوري السعودي بناءً على قرار لعب ما تبقى من مباريات هذا الموسم في أغسطس القادم، إذ ربما يتم ضغط المباريات أو تمديد الموسم لما بعد مايو 2021، ويعتمد الأمر على جدولة مباريات دوري أبطال آسيا القادم.