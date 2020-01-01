كورونا يضرب الدوري السعودي .. 8 لاعبين مصابين وللنصر نصيب الأسد

الأندية السعودية أجرت الفحوصات الخاصة بكورونا، وبعضها لا يزال ينتظر النتائج

ظهرت نتائج بعض الفحوصات الطبية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي أظهر إيجابية فحوصات ستة دفعة واحدة من نادي النصر.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد قررت عودة التدريبات بالأندية منذ 21 من يونيو الجاري، على أن تعود المباريات للانطلاق من جديد بداية من الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وكشفت عديد التقارير عن موجود ستة مصابين من النصر بالفيروس المستجد، منهم ثنائي اللاعبين؛ عبد الفتاح آدم وعبد الرحمن الدوسري، بجانب الطبيب عازم ذيب، وعبد الله القشعمي، واثنين من أخصائي التأهيل.

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وفي الوقت الذي لم يعلن أي من الأندية عن نتائج فحوصاته سواء الاتفاق، الذي كشف عن إصابة اثنين من لاعبيه بشكل رسمي (طالع التفاصيل)، أكدت التقارير وجود اثنين مصابين آخرين في أحد أندية العاصمة بخلاف العالمي، بالإضافة إلى إصابتين أخرتين في نادي في الغربية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان غدًا الخميس، عن نتائج فحوصات عدد من الأندية، على رأسها الهلال، الذي أنهى لاعبوه الفحوصات اليوم.

يذكر أنه قبل توقف النشاط في المملكة، كان الزعيم متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة، وثالثًا يحل الوحدة بـ39 نقطة، ثم الأهلي بـ37 نقطة.