وفاة صاحب هدف العراق الوحيد في كأس العالم جراء فيروس كورونا

صدمة في كرة القدم العراقية

تلقت الجماهير العراقية والعربية صباح اليوم صدمة كبيرة تمثلت بخبر وفاة أحمد راضي أسطورة كرة القدم العراقية بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت وسائل الإعلام العراقية المختلفة أن صاحب الـ55 عامًا كان من المفترض أن يتوجه للعاصمة الأردنية عمان عبر طائرة خاصة للعلاج هناك بعدما ساءت حالته كثيرًا خلال الساعات الأخيرة، لكن القدر لم يُمهله وتوفي قبل السفر إلى الأردن.

وكان لاعب القرن في العراق قد دخل مستشفى النعمان في العراق بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا يوم 16 يونيو الجاري، وقد غادر المستشفى صباح الخميس الماضي لكنه عاد إليه مجددًا بعد تدهور حالته الصحية.

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ويُعد أحمد راضي النجم الأول والأبرز في كرة القدم العراقية، وقد ارتدى قميص المنتخب في ثمانينات القرن الماضي وساهم في تأهله إلى كأس العالم 1986 وأحرز هدف أسود الرافدين الوحيد في النهائيات وكان خلال مباراة الخسارة أمام بلجيكا 2-1.

وقد تُوج راضي بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عام 1988، ونال كذلك لقب هداف كأس الخليج العربي لنفس العام والتي أقيمت في السعودية، وحصل أيضًا على لقب هداف كأس العرب في الأردن.