أول حالة وفاة في كرة القدم العراقية بسبب فيروس كورونا

صدمة في كرة القدم العراقية

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة أول حالة وفاة في كرة القدم العراقية بسبب فيروس كورونا، إذ نعي المدرب السابق لمنتخب الناشئين علي هادي.

وكان علي هادي الذي يتولى مسؤولية تدريب نادي زاخو الناشط في دوري الدرجة الثالثة العراقي قد أصيب بالفيروس القاتل الأسبوع الماضي، وقد خسر صراعه معه سريعًا لتُعلن وفاته اليوم الجمعة.

ونشر الاتحاد العراقي بيانًا رسميًا ظهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك نعى خلاله المدرب الراحل، إذ جاء فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحر التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب الكروي علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا. تغمد الله فقيد الرياضة العراقية بواسع رحمته وألهم أهله وذوية الصبر والسلوان".

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وكان علي هادي قد تولى مسؤولية تدريب عدة فرق عراقية أبرزها الزوراء والقوة الجوية، كما أنه مثل خلال مسيرته الكروية فريق الزوراء لسنوات طويلة.