استدعاء الثنائي الإماراتي من ليجانيس بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا يُواصل الانتشار والتأثير سلبًا على كرة القدم

أعلن ناديا الشارقة واتحاد كلباء استدعاء الثنائي ماجد مصبح وأحمد النقبي من صفوف ليجانيس الإسباني، وجاء القرار بدعم من مجلس الشارقة الرياضي خوفًا على اللاعبين من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان ماجد مصبح حارس مرمى الشارقة وأحمد النقبي مهاجم اتحاد كلباء قد انتقلا للفريق الناشط في الدوري الإسباني في نوفمبر الماضي ضمن اتفاقية تعاون بين مجلس الشارقة الرياضي ونادي ديبورتيفو ليجانيس تتضمن انتقال لاعبين من إمارة الشارقة للفريق خلال الموسم الجاري.

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ونشر الحساب الرسمي لمجلس الشارقة الرياضي على تويتر تغريدة أكد خلالها دعمه لقرار الناديين الإماراتيين استدعاء اللاعبين، وقد جاء فيها "بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، قام ناديا الشارقة الرياضي واتحاد كلباء باستدعاء اللاعبين أحمد عامر النقبي وماجد محسن المحترفين في نادي ليجانس الأسباني للعودة للوطن وذلك بعد تفشى فيروس كورونا وتسهيل مهمة عودتهم إلى أرض الوطن".

من جانبه، أعلن نادي الشارقة عن استدعاء حارس مرماه عبر تغريدة على تويتر جاء فيها "حفاظًا على سلامة اللاعبين وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، لاعب الشارقة ماجد محسن مصبح المعار لنادي ليجانيس الإسباني يعود للبلاد برفقة زميله أحمد النقبي المعار من نادي اتحاد كلباء واللاعبان بصحة جيدة".

يُذكر أن اتحاد كرة القدم الإماراتي أعلن اليوم تجميد النشاط الكروي في البلاد لمدة 4 أسابيع.

