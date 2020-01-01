معلول وزملاؤه في المنتخب التونسي يتبرعون لمكافحة فيروس كورونا

الاتحاد التونسي أعلن عن تبرع عدد من لاعبيه لصالح حملة التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تبرع عدد جديد من نجوم المنتخب لصالح حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وأبرزهم حمدي النقاز ويوسف المساكني وعلي معلول.

وكان الاتحاد قد أعلن عن تبرع منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس بمبلغ مالي لم يُكشف عنه لمعاضدة مجهودات الدولة لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره في البلاد، وقد حُول التبرع لحساب 1818 المخصص لهذا الأمر.

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وأوضح الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم أمس أن سعد بقير وحمزة رفيعة تبرعا كذلك للتصدي لفيروس كورونا، واليوم أضاف مجموعة جديدة من المتبرعين أبرزهم أنيس البدري نجم اتحاد جدة السعودي وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري وطه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي و يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري وثنائي قاسم باشا التركي "ياسين مرياح وأسامة الحدادي".

وتضمنت القائمة كذلك حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي وثنائي النجم الساحلي "وجدي كشريدة ومحمد أمين بن عمر بجانب محمد دراقر لاعب بادربورن الألماني.