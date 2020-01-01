لوشيسكو: الشعب السعودي يتعامل مع فيروس كورونا بالكثير من المسؤولية

المدير الفني للهلال يتحدث عن الظروف الحالية

قال رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي أنه يقضى وقته حاليًا في قراءة الكتب الخاصة بكرة القدم وغيرها، مؤكدًا على تمتع الشعب السعودي بالمسؤولية الكاملة في التعامل مع الظرف الصحي الحالي وإجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وتعيش السعودية مثل مختلف دول العالم إجراءات خاصة تمنع التجمعات وتُوقف الأنشطة الرياضية والترفيهية في البلاد ضمن جهود الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وتوقف ضمن تلك الإجراءات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد مضي 22 جولة منه.

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المدرب الروماني تحدث عن الوضع الحالي مع موقع بروسبورت الروماني مؤكدًا أن الشعب السعودي ليس خائفًا لكنه اتخذ الاحتياطات اللازمة للتصدي للفيروس الذي ولد في الصين وانتشر في أنحاء العالم.

مضيفًا حول كيفية قضاء وقته في المنزل "أقرأ كتبًا ومقالات عن كرة القدم وغيرها، لقد فوت متعة القراءة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب العمل وضغط المباريات مع الهلال ولذا أحاول الاستفادة من تلك الفترة".

أضاف "لعبنا العديد من المباريات منذ خضنا نهائي دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، تخيل أننا نلعب بمعدل مباراة كل 3-4 أيام".

أضاف "الشعب السعودي يتعاطى مع أزمة فيروس كورونا بالكثير من المسؤولية. هم ليسوا خائفين لكنهم يُطبقون الإجراءات اللازمة والمطلوبة للتصدي لهذا الفيروس، مثل غلق الأماكن التي تشهد عادة تجمع أعداد كبيرة من الناس".

"الوضع باعتقادي تحت السيطرة، والجميع يستمع جيدًا للنصائح اللازمة لتجنب العدوى بالفيروس. ليس لدي الكثير من الاتصالات هنا، أتحدث فقط مع الأشخاص المنتمين للهلال، لكن يبدو لي أن الناس هنا يُدركون الخطر ويتمتعون بروح المسؤولية".

يُذكر أن الهلال تحت قيادة لوشيسكو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي وقد تُوج بلقب دوري أبطال آسيا وحقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية.