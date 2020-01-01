ديربي جدة المباراة الأبرز قبل إيقاف النشاط الكروي في السعودية

وزارة الرياضة السعودية قررت تعليق الأنشطة الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تجميد النشاط الرياضي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وسيتوقف بالتبعية النشاط الكروي في المملكة بدءً من يوم غدٍ الأحد.

اليوم الأخير قبل توقف نشاط كرة القدم في السعودية وعلى رأسه مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سيشهد مباراتين من دوري الشباب تحت 19 عامًا السعودي ، تجمع الأولى الشباب مع الهلال في الرياض، والثانية الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة مصغر، وسيتم نقل المباراتين على القنوات الرياضية السعودية.

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وكان من المفترض أن تُلعب غدًا الأحد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتجمع الأولى بين أبها والهلال والثانية بين الأهلي والنصر، لكن تم تأجيل المباراتين طبقًا لقرار الوزارة الجديد.

وكان مقررًا كذلك أن تُقام مباراة القمة في الجولة الـ23 من الدوري السعودي بين الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء الجمعة القادم، لكن تم تأجيل مباريات الجولة بالكامل.