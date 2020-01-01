الاتحاد السعودي يدرس إمكانية تمديد عقود اللاعبين

الدوري السعودي متوقف حاليًا

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر مطلعة دراسة الاتحاد السعودي لكرة القدم اقتراحًا بتمديد عقود اللاعبين المحترفين سواء الأجانب أو السعوديين وكذلك عقود الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بدلًا من 30 يونيو القادم الذي عادة ما يكون تاريخ نهاية العقود.

الدوري السعودي مثله مثل جُل بطولات كرة القدم في العالم مُجمد حاليًا بناءً على قرار وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي في البلاد ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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ومع بقاء تاريخ استئناف الدوري السعودي مجهولًا، تلوح في الأفق إمكانية أن يمتد حتى بعد الـ30 من يونيو القادم وهو الموعد المعتاد لنهاية عقود اللاعبين مع أنديتهم، ولذا يدرس الاتحاد إلزام اللاعبين بالاستمرار مع أنديتهم حتى انتهاء مشاركتهم في البطولات المحلية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس حاليًا إمكانية إصدار قرار ملزم لجميع اللاعبين على مستوى العالم بوجوب تمديد عقودهم لترتبط بالموعد الجديد لانتهاء الموسم الرياضي الذي جُمد في مختلف دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.