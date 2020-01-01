بعد اجتماعه مع الأندية .. الشهري يوضح موقف عقود اللاعبين ومقترحين لميركاتو الصيف

الدوري السعودي لا يزال مصيره مجهولًا

عقد معيض الشهري؛ رئيس لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري الاحتراف بالأندية، لتحديد معالم مرحلة ما بعد كورونا.

فيروس كورونا المستجد أجبر الحكومة السعودية على تجميد كافة النشاطات الرياضية منذ مارس الماضي، إلا أنه من المنتظر أن تعود من جديد في أغسطس المقبل.

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وعقب انتهاء الاجتماع، أوضح الشهري أن موقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سواء بالاستئناف أو الإلغاء سيتحدد الأسبوع المقبل.

أما عن موقف عقود اللاعبين، فأشار رئيس لجنة الاحتراف إلى أنه كي يمدد أي نادٍ عقد فلابد من موافقة اللاعب على ذلك أو موافقة ناديه إذا كان معارًا، مشددًا في الوقت نفسه، على أنه لن يتمكن أي نادٍ من قيد لاعب بديل لأي لاعب آخر لم يجدد عقده حال استئناف المنافسات.

وفي الإطار نفسه، عرضت لجنة الاحتراف مقترحين على الأندية بشأن سوق الانتقالات الصيفية، الأول بأن يتم فتح باب القيد في 20 من يونيو الجاري وحتى 12 سبتمبر، والثاني أن يبدأ في 1 يوليو وحتى 23 سبتمبر.

يذكر أنه كان قد تم تحديد يوم 20 من أغسطس المقبل موعدًا مبدئيًا لعودة الدوري إلا أنه وسط اعتراضات من عدد كبير من الأندية على عودة النشاط، قد يضطر اتحاد الكرة إلى إلغاء الموسم بأكمله.