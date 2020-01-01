فيروس كورونا يُهدد إقامة مباراتي السعودية وجامايكا

الأخضر من المقرر أن يلتقي جامايكا وديًا في السعودية

أصبح مصير مباراتي السعودية أمام جامايكا الوديتين المقرر إقامتهما في 14 و17 نوفمبر الجاري مجهولًا، وذلك رغم تحديد موعد وصول المنتخب الجامايكي إلى الأراضي السعودية.

الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر كان قد أعلن قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين اللتين ستُلعبا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن المعسكر الداخلي المقام تزامنًا مع أسبوع الفيفا واستعدادًا لتصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

ويعود السبب في إمكانية إلغاء المباراتين أو واحدة منهما على الأقل إلى وجود ثلاثة لاعبين من منتخب جامايكا سبق وأن خالطوا حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ويخضعون حاليًا لمراقبة طبية صارمة من طبيب المنتخب بيرشا كول.

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السلطات الصحية الجامايكية سمحت للاعبين الثلاثة بالسفر مع بعثة المنتخب إلى الرياض، حيث من المتوقع وصولها اليوم وخضوعها للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام، وذلك كونهم مجرد كانوا في الحجر الصحي مع لاعب مصاب ولأن حالتهم أقل خطورة.

ومن المقرر أن يخضع أفراد البعثة الجامايكية جميعًا إلى فحوصات المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فور وصولهم للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.