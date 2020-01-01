كيف سيتم تحديد بطل الدوري الألماني بعد فيروس كورونا؟

يواجه الدوري الألماني خطر الإلغاء بسبب البوندسليجا ويبحث الإتحاد الألماني عن إيجاد حلول، بايرن ميونخ يتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط فهل يكون البطل؟

تغيرت ملامح التقارير الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا حيثُ باتت هذه التقارير تتحدث عن موعد عودة الدوريات الأوروبية أو عن كيفية تحديد البطل في حالة إلغاء المسابقة، أو تطرح خارطة يُمكن أن تسير عليها البطولات حتى تصل إلى نهايتها خلال الموسم الحالي.

ومن الواضح أن المشهد سيظل ملازماً للمشاهد الكروي الذي لم يخطر على عقله تماماً أن تنقلب الأمور رأساً على عقب بمثل هذه الطريقة، فيروس كورونا أصبح متصاعد في جميع الدول مما يعني أن قرار إلغاء الدوريات سيكون أمر محتوم على الجميع.

وإذا خصينا بالذكر ألمانيا فقد أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 30 ألف مصاب كما أصبحت عدد حالات الوفاة تفوق ال100 حالة مما يعني أن قرار عودة البوندسليجا سيكون صعباً في الوقت الحالي.

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وسيكون على الإتحاد الألماني إيجاد حلول في حالة إلغاء البوندسليجا خلال موسم 2019/2020.

في هذا التقرير سنستعرض معكم كيف يمكن تحديد بطل البوندسليجا في حالة إلغاء البطولة بسبب فيروس كورونا؟

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كيف يتحدد بطل الدوري الألماني في حالة إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا؟

عند البحث في تاريخ البطولة لم تمر أحداث مثل ذلك إطلاقاً حيثُ لم يتم إلغاء البطولة في منتصفها بل كانت معظم البطولات التي ألغيت كانت بسبب الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية وكانت قبل بداية اللقب.

أما بالبحث في قانون المسابقة فلا يمكن الوصول إلى نص صريح يُمكن من خلاله إهداء اللقب به لصاحب المركز الأول في حالة عدم إتمام البطولة.

وفي الوقت الحالي ليس بيد الإتحاد الألماني تحديد البطل لكنه سيترك القرار إلى الرابطة الألمانية المحترفة بالاتفاق مع الأندية الألمانية

ماهي السيناريوهات المتاحة أمام الرابطة الألمانية المحترفة؟

هناك عدة سيناريوهات يُفكر فيها مسؤولي الرابطة الألمانية سيكون أصعبها هو إلغاء الدوري الألماني خلال الموسم الحالي لما سيسببه من أضرار اقتصادية كبيرة على الأندية.

ومن المعروف أن الأندية الألمانية لا تملك الكثير من المستثمرين الذين يُمكنهم إنقاذ الفرق من الإفلاس فمعظم الأندية تعتبر ملك للجمعية العمومية الخاصة بها.

في نفس السياق كان المدير التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينجيه قد أكد أن فكرة إلغاء البوندسليجا ستجعل الكثير من الأندية تُعلن إفلاسها بسبب الإعتماد على أموال البث التلفزيوني.

من جانب آخر فهناك سيناريو آخر يسعى المسؤولين لتنفيذه وهو استكمال المسابقة حتى إن كانت دون جماهير حتى 30 يونيو المُقبل لتحديد البطل والهابطين والصاعدين من البوندسليجا 2، وبذلك يتجنب الجميع الخسائر الكبيرة.

أما السيناريو الآخر سيكون إلغاء المسابقة بدون تحديد بطل أو تحديد الهابطين وسيصعد ثلاثة أندية من الدوري الألماني الدرجة الثانية حيثُ سيكون الموسم القادم به 22 نادٍ على أن يكون الهابطين في موسم 2020/2021 خمس فرق.

هل سيتم إعلان بايرن ميونخ بطلاً للبوندسليجا 2019/2020؟

لم يخرج أحد بتصريحات تتجه لتتويج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا 2019/2020، حتى مسؤولي الفريق البافاري من الواضح أنهم لا يرغبون في التتويج باللقب بهذا الشكل.

فمعظم التصريحات من جانب مسؤولي كل الأندية تتجه نحو استكمال البطولة محذرين من الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الأندية بالإضافة للعاملين في المجال الكروي.

الجدير بالذكر أنه سيكون هناك اجتماع قادم في بدايات شهر أبريل لتقييم الموقف في ألمانيا وبشأنه سيتحدد مسار البطولات المحلية الرياضية بشكل عام.