تأجيل معسكر المنتخب الإماراتي وإلغاء الودية مع طاجكستان

فيروس كورونا مازال يؤثر بقوة على كرة القدم

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن قرار تأجيل معسكر منتخب الإمارات الذي كان مقررًا أن يبدأ يوم 16 مارس الجاري إلى الـ23 من نفس الشهر، ذلك بعد تأجيل مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم.

واتخذ الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم قرارًا بتأجيل مباريات مارس ويونيو ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضمن الإجراءات العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

تعديل مواعيد بعض المباريات في دوري الخليج العربي الإماراتي

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وكان من المفترض أن يلعب الأبيض ضد ماليزيا في استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم 26 مارس ومن ثم ضد أندونيسيا خارج ملعبه في الـ31 من نفس الشهر، لكن تم تأجيل المباراتين.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الجديد تضمن أيضًا إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام طاجكستان، إذ سيكتفي المدرب إيفان يوفانوفيتش بتدريبات يومية للاعبي المنتخب حتى الـ31 من مارس الجاري.

المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.

يُذكر أن قرار تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية للمونديال تبعه تعديل رابطة المحترفين الإماراتية لمواعيد بعض الجولات في دوري الخليج العربي.