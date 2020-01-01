رسميًا | إقالة بينتو من تدريب الإمارات دون لعب أي مباراة رسمية

الاتحاد أعلن نهاية العلاقة مع المدرب الكولومبي

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي إقالة الكولومبي خورخي لويس المدير الفني لمنتخب الإمارات من منصبه، رغم أنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق.

كان اتحاد الكرة قد تعاقد مع بينتو في يونيو الماضي بعدما أنهى عقد المدرب السابق إيفان يوفانوفيتش الذي تولى مهمة تدريب الأبيض في أواخر ديسمبر الماضي ضمن عقد يمتد لـ6 أشهر، وذلك لقيادة المنتخب في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في شهري مارس ويونيو، لكن تأجيل تلك المباريات بسبب فيروس كورونا حال دون تحقيق الهدف من التعاقد معه.

الكولومبي صاحب الـ66 عامًا كان المدرب الـ32 في تاريخ المنتخب الإماراتي، وقد سبق أن أشرف على تدريب منتخب كوستاريكا عام 2004، ومن ثم قاد كولومبيا لمدة عامين خلال الفترة من 2006-2008 قبل أن يعود لتدريب كوستاريكا عام 2011 ولمدة ثلاث سنوات تقريبًا، وكانت تجربته الأخيرة قبل الأبيض مع منتخب هندوراس بين عامي 2014-2017.

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اتحاد الكرة الإماراتي يبدو أنه استجاب لدعوة الشارع والإعلام في البلاد، إذ أثار أداء الأبيض في المباريات الثلاثة الودية التي خاضها تحت قيادة بينتو استياء الجميع مما أوجد دعوات كبيرة بإقالته رغم أن عقده ممتد لعامين قادمين.

وقد قال يوسف حسين نائب رئيس الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم "اتفقنا مع بينتو على إنهاء العقد بالتراضي بعد اجتماعات مطولة أدركنا خلالها صعوبة الاستمرار معًا".

فيما قال المدرب بينتو "وافقت على إنهاء التعاقد لأسباب شخصية وأمور تتعلق بالتفاهم، ذلك الحل الأفضل للجميع. لم أترك الأبيض لتدريب منتخب كولومبيا، بل لترك المجال أمام مدرب آخر لتحقيق طموحات اتحاد الكرة".

المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.