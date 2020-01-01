فيروس كورونا: ما هي الأعمال الخيرية التي يقوم بها ليونيل ميسي؟

تألق ميسي في الدوري الإسباني لأكثر من 15 عامًا، ولكن سيتم تذكره أيضًا لعمله خارج الملعب من خلال مؤسسته الخيرية ولمكافحته الأمراض على غرار الكورونا

لن يكون من المبالغة أن نطلق على ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، وعلى هذا النحو ، فهو أيضًا واحد من أعلى النجوم الرياضيين أجورًا على الإطلاق.

ويقدر راتب مهاجم برشلونة بحوالي 500.000 جنيه إسترليني (625 ألف دولار) أسبوعيًا في النادي الإسباني ، حيث وصلت أرباحه في 2019 إلى حوالي 309 مليون جنيه إسترليني (386 مليون دولار).

ميسي هو أيضًا متبرع سخي لقضايا خيرية وقد نظر جول في بعض المؤسسات التي يشارك فيها.

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ما هي أعمال ميسي الخيرية؟

خلال أزمة فيروس كورونا لعام 2020 ، قدم ميسي تبرعًا بمبلغ مليون يورو (1.1 مليون دولار / 870 ألف جنيه إسترليني) ليتم تقسيمه بين مستشفى كاتالونيا ومركز صحي آخر في الأرجنتين.

وكتبت مستشفى كلينيك على صفحتها على تويتر: "قدم ليونيل ميسي تبرعاً للعيادة لمكافحة الفيروس. شكرًا جزيلاً لك ، ليو ، على التزامك ودعمك."

خلال هذا الوقت ، بالإضافة إلى تبرعاته ، قاد ميسي أيضًا لاعبي برشلونة في مبادرة لتخفيض الراتب بنسبة 70% كعمل تضامني للموظفين غير المشاركين في النادي ، مما يضمن دفع أجورهم بالكامل.

تأتي أغلبية أعمال البرغوث الخيرية من خلال مؤسسة ليونيل ميسي الخيرية، التي تقدم مجموعة من الخدمات الخيرية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

تهتم منظمة الأرجنتيني بشكل خاص بتحسين حياة الأطفال والاستثمار في خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ، لا سيما في وطنه الأرجنتين وإسبانيا التي يعيش بها.

بالإضافة إلى التبرعات المالية لتغطية تكاليف التشغيل اليومية ، منحت مؤسسة ليونيل ميسي منحًا بحثية وساعدت في دفع تكاليف التدريب.

في فبراير 2019 ، تبرعت مؤسسة ميسي بمبلغ 200.000 يورو (175.000 جنيه إسترليني / 218000 دولار أمريكي) لمشاريع اليونيسف في كينيا التي سمحت لأكثر من 2000 مواطن بالحصول على الطعام والمياه مجانًا.

وبالفعل ، فإن ارتباط الأرجنتين مع منظمة اليونيسف - التي تعمل أيضًا بشكل وثيق مع برشلونة - يمتد إلى عام 2010 ، عندما تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة بها، لينضم إلى أمثال ديفيد بيكهام وشاكيرا.

ومنذ ذلك الحين ، شارك في عدد من الحملات ، بما في ذلك حملة "احتفال الحياة" بمناسبة عيد ميلاد ابنه تياجو، والتي سعت إلى زيادة الوعي حول معدلات وفيات الرضع.

The @fundacionmessi has joined forces with the Josep Carreras Foundation to launch the 'No child with leukaemia' investigative project.



This initiative seeks to promote the study of a rare type of child leukaemia, the prognosis of which is very negative. #ChooseToBelieve pic.twitter.com/0oYli6NlU9 — Fundación Leo Messi (@fundacionmessi) June 4, 2019

كجزء من دوره كسفير لليونيسف ، سافر ميسي إلى المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالكوارث الطبيعية والفقر والمرض ومختلف العيوب الاجتماعية المعوقة الأخرى.

مثل العديد من لاعبي كرة القدم ، احتفظ بشغف لجذوره ، كما أعاد بعض ثرواته إلى تربة كرة القدم التي نشأ منها.

على سبيل المثال ، ساعد في تمويل بناء صالة رياضية لنادي أولد بويز وقدم المال للمساعدة في إدارة فريق روزاريو للشباب المحلي وسارمينتو من 2012 حتى 2014.

كما عملت مؤسسة ليو ميسي مع الأولمبياد الخاص في كاتالونيا ، حيث ساهمت في برامج العلاج بمساعدة الكلاب وتنظيم الأحداث الرياضية للأطفال ذوي الإعاقة.

في عام 2019 ، انضمت منظمته إلى مؤسسة جوسيب كاريراس لوكيميا للمساعدة في العمل من أجل تحسين علاج سرطان الدم.