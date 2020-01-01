"فيروس" الكرة الصينية يتقهقر أمام فيروس كورونا!

كرة القدم الصينية تتآكل بسبب الفيروس المميت

شهدت السنوات الأخيرة صعود نجم كرة القدم الصينية بحجم الاستثمارات الضخم سواء في الأندية الأوروبية أو في الدوري الصيني الممتاز، لدرجة أن البعض شيه بالأمر بفيروس صيني لا يُمكن مقاومته.

لكن الفيروس الكروي الصيني مهدد بالتآكل بسبب فيروس آخر مميت وهو فيروس كورونا الذي تئن منه الصين حاليًا، الذي أودى بحياة 26 شخصًا، مع تأكد إصابة 800 شخصًا والاشتباه في إصابة 1000 آخرين.

ومع اقتراب العام القمري الصيني الجديد، تم إلغاء العديد من الأحداث التقليدية في البلاد. كما أثر تفشي الفيروس على الأحداث الرياضية خاصة الكروية في أكثر بلدان العالم كثافة سكانية.

إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء عن نقل مباريات ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم النسائية إلى ناجينج، بعدما كان مقرر إقامتها في مدينة ووهان، المركز الأساسي للوباء، بدون جمهور.

كما أصدرت الإدارة العامة للرياضة في الصين قرارًا بتعليق جميع الأحداث الرياضية قبل أبريل إلى أجل غير مسمى.

وبحسب مراسل جول في الصين فوفقًا لمصادر من داخل اتحاد كرة القدم الصيني، فقد تم تأجيل مباراة كأس السوبر الصيني بين جوانجزو إيفرجراند وشانجهاي شينهوا إلى أجل غير مسمى، وقد يتم إلغائها نهائيًا إذا ساءت الأوضاع.

ومن المقرر أيضًا تأجيل انطلاق الدوري الصيني الممتاز "بكل استثماراته" 2020، ومن المنتظر صدور القرار الرسمي بعد التشاور مع الإدارات الحكومية ذات الصلة وبناء على الوضع الوبائي.

أما بالنسبة لدوري أبطال آسيا، فقد وصل مسؤولو الاتحاد الأسيوي إلى شنجهاي أمس، وليس من الواضح ما إذا كانت مباراة نادي شانجهاي إس آي بي جي على ملعبه في الدور الإقصائي أمام بوريرام يونايتد يمكن لعبها في الموعد المحدد لها، كما قد يتم تأجيل مباريات الفرق الصينية في مرحلة المجموعات.

ووصل التأثير لكرة السلة أيضًا في الصين، حيث أعلنت الرابطة الصينية لكرة السلة هذا الصباح أن الرابطة ستؤجل جميع الأحداث المقررة في الأول من فبراير.

وفي نفس السياق أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن انتشار الفيروس سيتسبب بنقل تصفيات منافسات الملاكمة لطوكيو 2020 إلى مكان آخر، إذ كانت مقررة أيضا في ووهان في فبراير المقبل.