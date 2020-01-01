فيرنر يعود لإثارة الجدل حول ارتباطه بليفربول ومانشستر سيتي

الدولي الألماني يترك باب التكهنات مفتوحًا على مصراعيه

ترك مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر، باب الشائعات حول مستقبله مفتوحًا على مصراعيه، بتصريحات تفوح منها رائحة الغموض عن وجهته المحتملة الموسم المقبل.

وأشار صاحب الـ24 عامًا إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وذلك ردًا على ما يتردد في وسائل الإعلام عن إمكانية انتقاله إلى ليفربول أو مانشستر سيتي الموسم المقبل.

ومن حين لآخر، تضعه التقارير الإنجليزية في جملة مفيدة مع أحمر الميرسيسايد، لتعويض واحد من الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني، حال قرر أحدهما الذهاب لريال مدريد أو برشلونة، وبدرجة أقل يُقتّرن اسمه بعملاقي عاصمة الشمال.

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وعن مستقبله، قال الدولي الألماني لشبكة "سكاي سبورتس": "في الوقت الراهن هناك نوعان مختلفان في كرة القدم الاحترافية، الأول أن تكون جزءًا من فريق مثل ليفربول أو مانشستر سيتي، لديهما لاعبين ومدربين رائعين".

وأضاف "لكن السؤال إذن؟. أيهما أفضل بالنسبة لي، وذلك بسبب صعوبة المشاركة، ونقطة كهذه يجب أن تنظر إليها، أما النوع الثاني، فيكون في الأندية التي تحتاج لبعض التغيير لحصولها على عدد قليل من الألقاب الكبيرة في السنوات الماضية، وأيضًا لعدم قدرتها على المنافسة على أعلى مستوى الآن، وبالنسبة لي، مانشستر يونايتد من ضمن هذه الأندية".

وختم حديثه "لذلك في هذه المرحلة في مسيرتي أسأل نفسي: هل تريد الذهاب إلى نادٍ كبير؟ أو العمل على بناء مشروع جديد؟ أم أبقى مع لايبزيج لأحقق أشياء رائعة؟".

وجاءت هذه التصريحات قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع فريقه بضيف اللندني توتنهام على ملعب "ريد بول آرينا"، لحسم هوية المتأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز ممثل شركة مشروبات الطاقة في مباراة الذهاب بهدف نظيف في قلب "توتنهام هوتسبير".