فيرنر يتحدث عن انتقاله إلى ليفربول

هل ينتقل الألماني إلى ليفربول في الصيف؟

يبدو أن تقارير اهتمام ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، تستهوي اللاعب الذي خرج عن صمته بشأن كل تلك الأخبار يوم أمس عقب مباراة فريقه أمام شالكة والتي انتهت بفوز لايبزيج بخماسية نظيفة سجل فيها فيرنر الهدف الثاني.

الكثير من القارير كانت قد أكدت في وقت سابق أن ليفربول يهتم بالتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل بكسر الشرط الجزائي الموجود في عقده والبالغ 60 مليون يورو.

وقال فيرنر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية: "بكل تأكيد يورجن كلوب هو أفضل مدرب في العالم، بدون أدنى شك".

المزيد من الفرق

وأضاف: "أعتقد أن أسلوب لعب ليفربول هو المناسب لي في كل دول العالم، لذلك لا أحد يعلم ما سيدور في الأيام المقبلة، هم فريق كبير واللعب لهم أمر رائع بكل تأكيد".

كيف تمثل نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية لمحة مستقبلية من السوبر ليج؟

وتابع: "لا أعلم ما سيحدث بعد نهاية الموسم، ولكنني أصب كامل تركيزي على دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني رفقة لايبزيج ويورو 2020 رفقة منتخب ألمانيا، لا أعلم ما سيحدث حقاً ولكن من الممكن أن أبقى موسم أخر في لايبزيج من يعلم".

فيرنر ينتهي عقده رفقة لايبزيج في عام 2023، ويخطط بايرن ميونخ للتعاقد معه، ولكن ليفربول ين يترك اللاعب بالسهولة التي يظنها النادي البافاري.