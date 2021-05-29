فيرنانديش ينتقد التحكيم في نهائي الدوري الأوروبي!

شيء غريب بعض الشيء..

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش كان غاضبًا بشكل خاص من حكم مباراة فريقه أمام فياريال بنهائي الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد قد هُزم من نظيره الإسباني بركلات الترجيح في أعقاب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

صحيفة "ميرور" في تقرير لها كشفت أنه وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة انفجر فيرنانديش غضبًا بسبب التحكيم، خصوصًا وأنه اعتبر أن فياريال يهدرون الكثير من الوقت.

الدولي البرتغالي في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس تحدث عن لاعب فياريال خوان فويث وانتقد أنه يهدر الكثير من الوقت بعد الإصابة التي حلّت بأنفه من تدخل بول بوجبا عليه.

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وقال فيرنانديش آنذاك وفقًا للفيديو الذي ذاعته ميرور "اللاعب رقم 8 سقط مرتين، مرة سقط لمدة دقيقة ومرة أخرى كرر الأمر بعد الهدف".

تقنية الفيديو أيضًا لم تسلم من فيرنانديش، حيث قال عنها "كيف تنتظر مرة واحدة لتقنية الفيديو لمدة ثلاث دقائق؟".

الجدير بالذكر أن فيرنانديش تعرض لانتقادات حادة من جماهير مانشستر يونايتد بعدما اختار في قرعة ركلات الجزاء عدم التسديد أولًا، مما اعتبره البعض لم يكن في مصلحة الشياطين الحمر.