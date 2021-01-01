فيرنانديش: ما مر به بوجبا هو الأصعب، ومانشستر يونايتد يحتاجه

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يدافع عن زميله الفرنسي بول بوجبا ويؤكد حاجة الفريق له.

دفع برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد عن زميله الفرنسي بول بوجبا وعما يمكنه تقديمه للفريق في الفترة المقبلة من إمكانيات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرنانديش، وأكد خلالها أن إصابة بوجبا بفيروس كورونا صعبة عليه الكثير من الأمور.

وقال فيرنانديش: "لقد أنهينا الموسم بشكل جيد ونحن نلعب سويًا، لكن بكل تأكيد بداية الموسم الجديد كانت صعبة للغاية بالنسبة له بسبب إصابته بفيروس كورونا".

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وأضاف النجم البرتغالي: "الأمر ليس نكتة، من الصعب للغاية العودة من 15 يومًا كان منعزلًا فيهم ولم يكن يقوم بأي شيء على الإطلاق".

وأردف: "الأمر كان صعبًا للغاية بالنسبة لبوجبا أن يجد مستواه من جديد، لكنني أعتقد أنه في حالة أفضل ويشعر بثقة أكبر في الفترة الماضية، والهدف أمام وست هام ساعده على ذلك".

وأنهى تصريحاته عن زميله الفرنسي قائلًا: "الفريق في حاجة له، وهو يملك الجودة اللازمة من أجل مساعدة مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد صرح في تصريحات صحفية عقب العودة من الإصابة بفيروس كورونا وأكد أن لياقته البدنية كانت في أسوأ حالاتها بتلك الفترة.