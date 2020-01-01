فيرنانديش: مانشستر يونايتد أدهشني وهكذا نصحني رونالدو

ويكشف عن كواليس تجربته الإيطالية مع نوفارا

كشف متوسط ميدان مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش، عما أدهشه في النادي، عندما جاء إلى "أولد ترافورد" لوضع القلم على عقد ارتباطه بالشياطين الحمر.

وأشار الدولي البرتغالي، إلى أنه بمجرد دخوله مقر النادي، شعر أنه ذهب لواحد من أكبر فرق العالم، وذلك في بث مباشر عبر منصته على "انستجرام" بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج.

وقال "قضيت شهرًا مهمًا للغاية، وقد حصلت على مساعدة ودعم بشكل جيد للغاية، وهذه الثقة ساعدتني على بدايتي الجيدة في أول شهر".

المزيد من الفرق

وعن تجربته مع نوفارا الإيطالي قال "جاء وكيلي الحالي لرؤية صبي من بوافيشتا، وبعد 20 دقيقة غادر لأنه أُعجب بي وليس الصبي الآخر".

وتابع "لقد أدرك أنني سأكون محترفًا وكان لدي خياران، إما الذهاب لفريق إنجليزي أو نوفارا، واخترت نوفارا لأنهم أقنعوني بالمشروع، وقد راقبوني لمدة أسبوعين، وفي ذلك الوقت لم يكن من السهل على أي فريق إنفاق 40 ألف يورو في لاعب عمره 17 عامًا".

وفيما يخص شعوره بعد زيارته الأولى لعملاق البريميرليج، قال "أدهشني النادي عندما جئت للخضوع إلى الفحص الطبي، كل شيء يتم داخل المركز الطبي، وهذا أثار إعجابي لوجود كل شيء يحتاجه اللاعب في المركز الرياضي، وهذا يجعلك تفهم أنك داخل أكبر المراكز في العالم".

وأضاف "في النفق المؤدي لملعب أولد ترافورد لا تسمع أي شيء، وعندما تدخل الملعب تسمع أصوات الجماهير، أعتقد أن أكثر الملاعب التاريخية التي يتذكرها الجميع هي سان سيرو وأولد ترافورد".

وختم بالحديث عن حديثه الأول مع أسطورة بلاده ولاعب يونايتد الأسبق كريستيانو رونالدو، قائلاً "لقد استقبلني بشكل جيد في المنتخب، ونحن ننظر إليه على أنه بطل، ودائمًا كنت أمني النفس أن أسير على خطاه، وحين حصلت على استدعاء لتمثيل المنتخب، قال لي أحسنت وأنت تسير على ما يرام مع سبورتنج واستمر على ذلك، وحديثه معي حفزني على تقديم المزيد وجعلني سعيدًا للغاية".