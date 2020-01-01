فيرنانديش عن اتهامات مورينيو: انظروا لأرقام دي بروينه

المدرب البرتغالي اتهمه بالتسجيل عن طريق ركلات الجزاء فقط

قرر برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، الرد على جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بخصوص اقتصار تألقه مع الشياطين الحمر على ركلات الجزاء فقط.

فيرنانديش انضم ليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة وصلت قيمتها إلى 55 مليون يورو، ليصبح من وقتها اللاعب الأهم بالفريق.

البرتغالي نجح في تسجيل 12 هدفاً في 22 مباراة، كما صنع 8 أهداف مع فريق المدرب أولي جونار سولشاير، ومع ذلك قرر مورينيو التهكم على مواطنه بسبب كثرة التسجيل من نقطة الجزاء.

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وقال فيرنانديش رداً على مدرب يونايتد السابق:"لم أشعر بالغضب من تصريحاته، أعرف مدى إجادتي في تسديد ركلات الجزاء لذلك أتفهم ما قاله".

وأضاف:"كلمات مورينيو لا تعني لي سوى تمكني الكبير من هذه الخاصية، فأنا شخص إيجابي وأنظر للأمور بهذه الطريقة فقط، وهذه حقيقة واضحة حتى قبل انتقالي لمانشستر".

وتابع:"أرى بعض الأشخاص يتهموني بالتسجيل من ركلات الجزاء فقط، ولكن لو نظرت للإحصائيات بدونها، ستجد أن كيفين دي بروينه فقط هو من تخطى أرقامي من حيث تسجيل وصناعة الأهداف في إنجلترا".

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يذكر أن فيرنانديش يتواجد حالياً مع منتخب البرتغال، استعداداً لمواجهة السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، في التجمع الدولي الأول منذ انتشار فيروس كورونا.