فيرنانديش: علينا التوقف عن فقدان النقاط على أرضنا

برونو يتحدث

أكد صانع الألعاب الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش أن مانشستر يونايتد يعاني من مشكلة كبرى وهي تضييع النقاط على ملعبه بالصورة التي تفقده حظوظه في المنافسة على الألقاب.

ورأى فيرنانديش أن الحل الوحيد للشياطين الحمر هو التوقف عن تضييع مثل هذه الفرص والتفريط في العديد من النقاط على أرضه من أجل الحصول على لقب بعد أربع سنوات دون نجاح ملموس.

ولم يخفِ صانع الألعاب البرتغالي حقيقة أنه خاسر سيئ، ليس ذلك فقط، بل إنه أكد أنه يريد أن يتبنى كل من حوله في أولد ترافورد من بين زملائه في مانشستر يونايتد نفس العقلية.

وحول ذلك قال برونو فرنانديش لـ FourFourTwo عندما سئل عن كيفية تحسن الشياطين الحمر: "نحن بحاجة للفوز بمزيد من المباريات وتجنب النتائج السلبية قدر الإمكان".

وأضاف: "لا يمكننا التفريط في العديد من النقاط كما نفعل على أرضنا في الفترة الأخيرة، لكننا احتلنا المركز الثاني رغم ذلك، وفي بداية الموسم لم يكن هناك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثاني".

وتابع: "بعد بضع مباريات وبداية سيئة، لم يقل أحد أن مانشستر يونايتد يمكن أن يصل إلى قمة الجدول ويكون منافسًا حقيقيًا في فترة من الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل".

وأردف: "لكننا تجاهلنا ما كان يقوله الناس في الخارج، كنا نعلم ما قلناه نحن لبعضنا البعض في الداخل، وكنا على ثقة من أن الأمور ستتحسن وأننا سنعود لتصحيح المسار".

وأكد: "وقد فعلنا ذلك بالفعل ونجحنا في استعادة النسق بعد تلك البداية المتواضعة، لا يزال يتعين علينا أن نكون أفضل، نحن مانشستر يونايتد لذلك نحن نستطيع، لكننا تحسننا بالفعل وهذا لا يمكن إنكاره".

واختتم قائلًا: "مانشستر يونايتد مؤسس من أجل الأبطال والمزاج العام هنا يدور حول ذلك، وصلنا إلى نصف النهائي في كأس الرابطة وخسرنا أمام السيتي، لكن هذا لا يكفي، لم يكن هذا هو ما بحثنا عنه، نحن بحاجة إلى أن نكون في النهائيات، وأن نفوز بها ".

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يذكر أن برونو فيرنانديش يعد أفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي قبل الماضي قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث أنه الأكثر تسجيلًا وصناعة في الفريق.