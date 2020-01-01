فيرنانديش: بكيت بسبب انتقالي لمانشستر يونايتد

كيف تشبب مانشستر يونايتد في بكاء برونو فيرنانديش؟

كشف نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديش أنه بدأ في البكاء عندما أخبر بفرصة الانتقال إلى أولد ترافورد عبر العرض الرسمي للشياطين الحمر.

وكان متوسط الميدان الدولي البرتغالي قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحول ذلك، وبعدما أصبح معشوقًا لأولد ترافورد في زمن قياسي، تحدث فيرنانديش عن ذكرياته مع مرحلة ما قبل الانتقال إلى الشياطين الحمر.

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وقال فيرنانديش في مقابلة على إنستجرام مباشرة مع ماريو دجوروفسكي: "كما تعلم لقد كان حلمًا بالنسبة لي، ولا يمكنني أن أخفي كوني خائفًا"

وأضاف: "بالنسبة لي، كان اللعب في إنجلترا ومانشستر يونايتد تحديدًا هو أعلى نقطة من مسيرتي، حلمت باللعب في اللعب في الدوري الممتاز لأحد أفضل الفرق في العالم"

وتابع: "عندما تلقيت مكالمة أخبرت فيها بأنه لدي فرصة للانتقال إلى مانشستر يونايتد لم أتمالك نفسي، اتصلت بزوجتي وأخي وأختي وأمي وبدأت في البكاء"

وأردف: "لكني كنت أبكي من السعادة. كافحت طوال حياتي من أجل هذا النادي الكبير، كانت الفرصة هنا وكنت بحاجة للتمسك بها بكلتا يدي لأتبع حلمي"

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يذكر أن برونو فيرنانديش قد اختير في تشكيل بي بي سي لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي رغم انضمامه إليه في يناير.