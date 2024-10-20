بتوصية من فيرناندو هييرو .. لاعب النصر الأسبق يقترب من تولي منصب مدير كتيبة ستيفانو بيولي

أحد اللاعبين الأجانب السابقين ربما يعود للعالمي بزي مختلف..

يعمل نادي النصر السعودي حاليًا على سد بعض النواقص في الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها ملف مدير الفريق.

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العالمي يسير بخطى ثابتة في النتائج مؤخرًا بعد تولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي القيادة الفنية للفريق ورحيل البرتغالي لويس كاسترو، لكن ينقص جهازه مدير الفريق.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الإماراتي محمد سالم العنزي؛ لاعب النصر الأسبق، دخل قائمة الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم، بتوصية من الإسباني فيرناندو هييرو؛ المدير الرياضي للنادي.

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هييرو تجمعه معرفة سابقة بالعنزي، بدأت قبل عشر سنوات مضت، وقتما كان يحترف الأخير في نادي الجزيرة الإماراتي، وقام الأول بزيارة النادي.

وسبق للإماراتي أن قضى فترة احتراف قصيرة في النصر عام 1998، وقتما أُعير له وقاده لتحقيق لقب كأس الكؤوس الآسيوية.