فيرناندو توريس يكشف سببًا صادمًا لرحيله عن ليفربول

لماذا انتقل توريس من ليفربول إلى تشيلسي؟

كشف النجم الدولي الإسباني المعتزل مؤخرًا فيرناندو توريس السبب الحاسم لرحيله المفاجئ عن ليفربول في شتاء العام 2011 منضمًا إلى تشيلسي في صفقة قياسية وصادمة للجميع.

وانتقل المهاجم الإسباني إلى ليفربول قادمًا من أتلتيكو مدريد صيف العام 2007، وقضى 4 سنوات في النادي حيث أثبت نفسه كواحد من أكثر المهاجمين غزارة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبشكل مفاجئ، استيقظ العالم في الحادي والثلاثين من يناير لعام 2011 على انتقاله إلى تشيلسي مقابل نحو 50 مليون جنيه استرليني في صفقة لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف.

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وحول تلك الخطوة، كشف توريس أن كذب ملاك ليفربول كان السبب الرئيسي وراء قراره بالرحيل عن صفوف الريدز والانتقال إلى تشيلسي من أجل الفوز بالبطولات.

وقال النجم الإسباني صاحب الـ 36 عامًا في تصريحات لإذاعة توك سبورت الإنجليزية إنه كان سعيدًا في ليفربول ويريد الاستمرار ولكن وضعية النادي المالية لم تكن مستقرة على الإطلاق.

وأضاف: "لقد كذب ملاك ليفربول حول رغبتهم في تحقيق البطولات والعمل الذي يقومون به من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج على المستوى المحلي والأوروبي، في الوقت الذي لم يفكروا فيه على الإطلاق في المستقبل"

وتابع: "لقد كان النادي على وشك البيع في هذه الفترة كما تتذكرون، لقد باعوا أفضل اللاعبين في الفريق ورحل المدرب وبدأوا في سياسة جلب اللاعبين الشباب بحجة تجديد الدماء"

وأردف: "في ذلك الوقت رحل تشابي ألونسو وخافيير ماسكيرانو والمدرب رافا بينيتيز ولم يضم النادي لاعبين بنفس المستوى من أجل الحفاظ على قيمة الفريق محليًا وأوروبيًا"

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يذكر أن خطوة توريس في الموعد النهائي لسوق الانتقالات الشتوية في يناير 2011 قد قوبلت بصدمة كبيرة في ذلك الوقت، لكن اللاعب المعتزل مؤخرًا والبالغ من العمر 36 عامًا قد رفع الغطاء عن سبب قراره بمغادرة الأنفيلد بعد 9 سنوات من الواقعة.