بعد فيرمينو .. نجم جديد من ليفربول على أبواب السعودية في صفقة "ستخلد بكتب التاريخ"

أحمد فرهود
Liverpool goal Diogo Jota 2022-23Getty
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صفقة ستخلد في كتب التاريخ إذا تمت بشكل رسمي

اقترب أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الدوري السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، في يناير 2023، وتوقيع الاتحاد مع الثنائي الفرنسي الكبير كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى تعاقد الهلال، مع السنغالي خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "فور فور تو"، تلقى أليكس أوكسليد تشامبرلين، عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الدوري السعودي؛ بعد نهاية عقده مع ليفربول، في 30 يونيو الجاري.

وكشفت الصحيفة، عن أن تشامبرلين، الذي تأثرت مسيرته الكروية بالإصابات المتكررة، يرحب بالانتقال إلى الملاعب السعودية؛ ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه؛ كأول إنجليزي ينشط في هذه المسابقة.

تشامبرلين البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف ليفربول منذ عام 2017؛ عندما انضم إليه قادمًا من آرسنال الإنجليزي، مسجلًا 18 هدفًا وصانعًا 15 آخرين، خلال 146 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري، وأعلن الرحيل في وقتٍ سابق، بات على أعتاب الانضمام إلى النادي الأهلي رسميًا.

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