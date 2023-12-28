أزمته مع فيرمينو وقلل من رياض محرز .. عمر السومة يتحدث عن صفقات الأهلي العالمية

العقيد كذلك اختار ثنائي العالمي هما الأفضل من ناحية الكمال في معظم الجوانب، ليس من بينهم ليونيل ميسي!

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أوضح السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي السابق والعربي القطري الحالي، حقيقة خلافه مع البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ مهاجم الراقي، بعد لقطة الترحيب المثيرة للجدل.

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العقيد رحل عن الراقي في الصيف الماضي بعد موسم قضاه معارًا في العربي، لكن قبل رحيله التقى بالوافد الجديد بوبي، وانتشر له فيديو من ترحيبه به بطريقة فاترة ووجه عابس، اتهمه على إثره الجمهور بـ"الحقد" عليه كونه جاء ليأخذ مكانه في الفريق.

هذه اللقطة الجدلية، أوضح السومة حقيقتها، فقال خلال ظهوره في بودكاست "مع الكبار فقط": "يقولون إنني أحب نفسي فقط، هذا الكلام غير صحيح، والمقربون يعرفون هذا، لكن في موقف فيرمينو كانت أول مرة لي أقابل نجم كبير، كنت أفكر كيف أصافحه؟، كنت في حيرة من أمري كثيرًا وأفكر لحين قدومه لي (ماذا يجب عليّ أن أفعل؟!).

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"أما عن تعابير وجهي فلم أكن منتبهًا لها نهائيًا إلا عندما رأيتها في الفيديو، والجمهور معه حق يظن أنني كنت ممتعضًا من قدومه بعد هذا الفيديو، لكن والله من داخلي لم يكن الأمر كما ظهر، وإلى الآن نتواصل أنا وهو".

وبسؤاله عن الأفضل من بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اختار السوري الدون، موضحًا أنه لاعب متكامل، يجيد اللعب في أكثر من مركز، مشيرًا إلى أنه رفقة السويدي زلاتان إبراهيميوفيتش الثنائي المتكامل من وجهة نظره.

أما عن المقارنة العربية بين المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، وجناح الأهلي الحالي الجزائري رياض محرز، فقد اختار الأول موضحًا: "محمد صلاح أفضل من محرز، لأن عدد أهدافه أكثر، صلاح يحرز ويسجل، لكن محرز ربما يمر بثلاث مباريات دون تسجيل ويصنع أكثر".

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