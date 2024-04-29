"فيرمينو أفضل من كريم بنزيما" .. كواليس رفض ماتياس يايسله انتقال نجم الاتحاد إلى الأهلي

مفاجأة جديدة عن كريم بنزيما..

SHAHID

يوم بعد آخر.. تظهر كواليس جديدة بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه عانى من عديد الإصابات، مع مشاكل متكررة مع الجهاز الفني والإدارة، الأمر الذي أثر على مستواه داخل المستطيل الأخضر.

وفي ظل مشاكله مع العميد الاتحادي.. كشف الناقد الرياضي ماجد فهمي، عن اتصال من المسؤولين عن الرياضة السعودية، مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ لإبلاغه بانتقال المهاجم الفرنسي، إلى قلعة الراقي.

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فهمي قال في تصريحات مع برنامج "الجولة" على إذاعة "مكس FM"، اليوم الإثنين: "هذه المعلومة مؤكدة 100%.. الاتصال تم مع يايسله، وليس مع إدارة الأهلي".

وشدد الناقد الرياضي، على أن صفقة انتقال بنزيما إلى الفريق الأهلاوي، كنت مكتملة تمامًا، وفي انتظار رد المدير الفني الألماني فقط؛ من أجل تحويلها إلى رسمية.

وأعلن فهمي، رفض ماتياس يايسله انضمام كريم بنزيما إلى الأهلي؛ حيث أبلغ المسؤولين، بأنه يرى أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أفضل من اللاعب الفرنسي.

جدير بالذكر أن خالد عيسى، رئيس شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، كان قد نقى في وقتٍ سابق، وجود أي محادثات رسمية معه أو مع مجلس إدارته؛ بشأن نقل بنزيما من الاتحاد إلى قلعة الراقي، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون قد تم عرض اللاعب على الفريق، بشكل آخر.

SHAHID