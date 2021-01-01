"فيرمينو أفضل من صلاح وماني"

هل اللاعب البرازيلي يقدم أفضل المستويات بين الثلاثي الهجومي؟

الكثير من الحديث حول ما يقدمه الثلاثي الهجومي لليفربول ودوره في البطولات والآن في تراجع المستوى أيضًا ولكن من الأفضل بينهم؟

لوتز بفانينشتايل مكتشف البرازيلي روبيرتو فيرمينو والذي كان أول من رشحه لهوفنهايم يرى أن اللاعب البرازيلي هو الأفضل في ثلاثي هجوم ليفربول.

لوتز قال في تصريحات خاصة لجول: "الجميع يتحدث عن صلاح وماني ولكن بالنسبة لي فيرمينو هو اللاعب الأفضل في ليفربول، اللاعب الذي يركض بشكل أكبر ويخلق المساحات والعديد من الفرص ليسمح للثنائي بالتألق. يحصل على الثناء داخل الفريق ولكنه أحيانًا يكون بشكل أقل من الكافي".

مكتشف فيرمينو تابع: "إسناد مهمة تدريب ليفربول ليورجن كلوب كان الخبر الأسعد لفيرمينو فالمدرب يعلم ما يريده منه، الضغط المنضبط والتدخلات القوية وهو ما كان فيرمينو يفعله مع هوفنهايم وطريقة المدرب الألماني تناسبه".

وأضاف: "فيرمينو يلعب الكرة دائمًا على الطريقة البرازيلية ويفكر بالطريقة الألمانية وهذا الخليط يجعله دائمًا لاعب مميز عن غيره. لم تكن لديه أي مشكلة في التكيف مع أسلوب هوفنهايم ثم ليفربول بعد ذلك".

فيرمينو كان قد انتقل لليفربول قادمًا من هوفنهايم في صيف عام 2015 في صفقة كان إجمالي قيمتها 41 مليون يورو.

جوناس سوبرس محلل أداء الفيديو في هوفنهايم قال في تصريحات خاصة لجول أيضًا: "فيرمينو لديه قدرات دائمة للتألق ولكنه يمنح الفرصة لمن حوله ليظهرون بشكل أفضل وهذا شيء ليس من قبيل الصدفة فهو يفعله منذ بدايته".

فيرمينو في الدوري الألماني pic.twitter.com/WQXclPEWSW — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2020

وتابع: "قدرات فيرمينو البدنية ومعدل الجري والتحركات لديه كانت ملحوظة رغم أنها أشياء لا يحتاجها مركزه بشكل كبير ولكنه كان يفعلها بجانب قدراته الإبداعية أيضًا".

فيرمينو شارك مع ليفربول في 277 مباراة حتى الآن سجل خلالها 84 هدفًا وصنع 67 آخرين وفاز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.