فيرمايلين قريب من الالتحاق بإنييستا في فيسيل كوبي الياباني

توماس فيرمايلين يقترب من الانتقال من برشلونة إلى فيسيل كوبي الياباني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب المدافع البلجيكي ونجم نادي برشلونة توماس فيرمايلين من الانتقال إلى صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني.

وكان فيرمايلين قد ابتعد عن صفوف برشلونة بسبب إصاباته المتكررة والتي جعلته غير جاهز للمشاركة بشكل مستمر.

ونتيجة لذلك، كشفت عدة مصادر موثوقة أن انتقال مدافع آرسنال السابق إلى صفوف فيسيل كوبي الياباني بات مسألة وقت لا أكثر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وتتواجد بعثة برشلونة حاليًا في اليابان من أجل لعب مباراة ودية مع نادي فيسيل كوبي، تلك التي ستقام غدًا السبت.

ومن المتوقعأن يتم إنهاء إجراءات الصفقة خلال الأيام المقبلة على أن يتم الإعلان رسميًا عن انتقال فيرمايلين إلى فيسيل كوبي.

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الجدير بالذكر أن نادي فيسيل كوبي الياباني هو النادي الذي يلعب فيه نجم وأسطورة برشلونة والكرة الإسبانية أندريس إنييستا.