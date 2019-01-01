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فيرديناند يرحب بالعودة إلى مانشستر يونايتد

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أسطورة دفاعات يونايتد مرشح لمنصب مع الفريق
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

فتح ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد الأسبق، الباب لعودته مجدداً لصفوف النادي ولكن طالب بمعرفة الدور الذي سيلعبه في إدارة الفريق.

فيرديناند تم ترشيحه لتولي منصب المدير الرياضي ليونايتد بحسب التقارير الصحفية بعد تاريخه الممتد طوال 12 عاماً في مانشستر سابقاً.

وقال فيرديناند مع "تيليجراف": "الأمر يعتمد على الوظيفة المطروحة، نحتاج للحديث وتوضيح مهام عملي أولاً، ولكن صراحة الأمر جذاب".

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وواصل: "أنت ستساعد في تغيير حظوظ النادي، هذ أمر كبير، ولكن يجب أن يتم الأمر بشروطي، الفريق لا يزال يبحث عن هويته".

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واستمر المدافع السابق: "فقدوا الهوية بعد رحيل سير أليكس فيرجسون، يجب أن يكون هناك قصة يؤمن بها اللاعبون والعاملون كما حدث مع كلوب في ليفربول وبيب في سيتي".

وختم: "أولي يملك الفرصة حالياً لعمل ذلك في يونايتد، الفارق كبير مع ليفربول، سيتي، وسبيرز، الفريق يحتاج للعمل والبناء من جديد".

مانشستر يونايتد أنهى موسمه سادساً في البريميرليج وسيخوض منافسات الدوري الأوروبي العام المقبل.

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