فيرديناند يختار لاعباً من ليفربول يحتاجه مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد لم يتذوق طعم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ رحيل ريو فيردنياند عن أولد ترافورد

فيسبوك تويتر كريم رزق

اختار ريو فيرديناند، قلب دفاع مانشستر يونايتد السابق، اللاعب الوحيد الذي يحتاجه الشياطين الحمر من الخصم الأزلي ليفربول.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 60 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 45 نقطة.

بسؤاله على تويتر عن اللاعب الذي يرغب في إحضاره إلى أولد ترافورد، أجاب فيرديناند "فيرجيل فان ديك، المركز الذي يحتاج التدعيم بشدة في صفوفنا".

الهولندي فان ديك يلعب دوراً بارزاً في حظوظ ليفربول الكبيرة في التتويج بلقب البريميرليج الموسم الحالي بعد غياب طويل عن قلعة آنفيلد منذ 1990.

ليفربول لم يستقبل سوى 13 هدفاً تحت قيادة فان ديك الذي يمثل صخرة تتكسر عليها هجمات المنافسين، في حين يعاني دفاع الشياطين الحمر في البريميرليج باستقبال 35 هدفاً.

التخبط الذي عاشه مانشستر يونايتد في بدايات الموسم مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحسن نسبياً بتعيين النرويجي أولي جونار سولشار الذي حقق الفوز في 6 مباريات متتالية وحقق عودة مذهلة في اللقاء الأخير أمام بيرنلي 2-2 في مسرح الأحلام.

كتيبة فان ديك تستطيع أن تزيد فارق النقاط في صدارة البريميرليج إلى 7 نقاط بالفوز مساء الأربعاء على ليستر سيتي مستغلة التعثر المفاجيء لمانشستر سيتي بالهزيمة من نيوكاسل 1-2.