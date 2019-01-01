فيرديناند: سعيد بفشل صفقة ديبالا إلى مانشستر يونايتد

قائد دفاع الشياطين الحمر السابق يعتقد بأن فريقه ليس بحاجة إلى لاعبين مثل ديبالا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى ريو فيرديناند، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، سعادته بفضل انضمام باولو ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، من نادي يوفنتوس.

وفشلت صفقة ديبالا إلى مانشستر يونايتد، بسبب عدم رغبة اللاعب في الانضمام إلى الشياطين الحمر، وتفضيله على البقاء في تورينيو.

وقال فيرديناند في تصريحات صحفية: "لقد رفض العديد من اللاعبين الانضمام إلى مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، ولكن تم اختيارهم من فرق أخرى".

وواصل: "ولكني لا أعلم كيف فكر ديبالا عندما رفض العرض، واختار أن يكون على مقاعد البدلاء في يوفنتوس، إنه بحاجة إلى لعب كرة القدم".

وتابع: "ربما يكون تفكيره بأنه يريد أن يكون في دوري أبطال أوروبا، ولكن على مقاعد البدلاء، حسناً أنا سعيد لأنه لم ينضم إلى مانشستر يونايتد".

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وأكمل: "أريد شخصاً يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، الفريق بحاجة إلى أن يعود عظيماً كما كان".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد على وشك إتمام صفقة ديبالا مع يوفنتوس، بصفقة تبادلية يدخل فيها المهاجم البلجيكي لوكاكو، ولكن بعد فشل الصفقة انضم الأخير إلى انتر الإيطالي.