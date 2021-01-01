فيرجسون يكشف.. كيف أثرت "غريزته" على نجاح مانشستر يونايتد؟

التصميم والعزيمة صفتان مهمتان للغاية..

اعتبر السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، أن "الغريزة" قد ساعدته كثيرًا على إبرام صفقات خلال فترة توليه الشياطين الحمر وقبل ذلك أيضًا.

المدرب الاسكتلندي قضى 27 عامًا مسؤولًا عن الفريق الأول للمانيو في أولد ترافورد بعد فترات في إيست ستيرلينجشاير وسانت ميرين وأبردين وسانت جونستون.

فيرجسون يصنف كأحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، ويُرجع ذلك إلى طبيعة اللاعبين الذين شاركوه "غريزة التصميم والإصرار" طيلة مسيرته.

وفي حديث مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، قال فيرجسون "يمكن تقسيم اللاعبين معي إلى أجزاء، جزء كان موهوبًا بالفطرة وآخرون شاركوني في تصميمي".

كما أضاف "ربما أولئك لم يكونوا أفضل اللاعبين، ولكنهم جعلوا نفسهم الأفضل بسبب الشيء الداخلي لديهم وتصميمهم على القتال".

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وواصل "أنا أؤمن بالفطرة، كانت لدي غريزة جيدة تجاه اللاعبين وكانت لدي غريزة جيدة بشأن مشاهدة اللاعبين الذين ربما أرغب في شرائهم".

وتابع "بالنظر إلى بعض اللاعبين كنت أعرف إذا ما كان هذا سيكون مناسبًا لمانشستر يونايتد أو نادٍ آخر، فقط من خلال رؤية سماتهم".

وأتم فيرجسون قائلًا "الغريزة كانت مهمة أيضًا في اختيار اللاعبين ببعض المباريات، فعندما نلعب مع فريق معين أقول هذا سيجيد وهذا لا، لم يكن حدسًا، بل أقول إنها الغريزة".

الجدير بالذكر أن فيرجسون حقق مع مانشستر يونايتد 13 لقبًا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تحقيقه للقبين دوري أبطال أوروبا.