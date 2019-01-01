فيرجسون يشيد بمنح الفرصة للشباب في مانشستر يونايتد

تحدث بالتحديد عن جرينوود وماركوس راشفورد

أعرب السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، عن سعادته بمستوى الثنائي ماركوس راشفورد وماسون جرينوود.

فيرجسون حرص خلال فترة تدريبه للشياطين الحمر، بالاهتمام باللاعبين الصغار وتطويرهم للسير نحو طريق النجومية.

وهو ما حدث في أبهى صوره بجيل 1992 الشهير، والذي ضم جاري نيفيل، ديفيد بيكهام، ريان جيجز وبول سكولز.

المدرب الاسكتلندي قال في تصريحات لشبكة "توك سبورت":"الفريق يقدم عمل جيد حتى الآن بمنح الفرصة للاعبين الصغار مثل جرينوود وراشفورد".

وأضاف:"إنجلترا قادرة دائماً على إنتاج النجوم الشباب لتمثيل منتخب بلادهم، أتمنى لاسكتلندا القيام بذلك أيضاً".

وتابع:"لو عدنا للنظر إلى جيل 92 سترى كيف حصلوا على فرصة اللعب أمام 75 ألف متفرج وتألقوا تحت أنظار الجميع".

يذكر أن مانشستر يستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، وهو في المركز السابع بترتيب المسابقة بـ16 نقطة.