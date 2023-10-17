فيران توريس: لم أكن أعرف كيف أسدد الكرة وتمنيت الإصابة بهذا المرض كل عام!

نجم برشلونة كشف عن العديد من الأمور الخفية في شخصيته..

أكد فيران توريس نجم نادي برشلونة الإسباني أنه خلال فترة ما في مسيرته لم يكن يعرف حتى كيف يسدد الكرة، قبل أن يبدأ مسيرة التألق.

توريس حل ضيفًا على برنامج "El Hormiguero" الإسباني، حيث تحدث بشكل منفتح على عدد من الأمور المتعلقة بمسيرته وحياته الشخصية.

وقال توريس عن تأثير وسائل الإعلام عليه: "من أجل عائلتي، ومن أجل صحتي وصحتي العقلية، قمت بحظر جميع الصحف، لا أقرأ أي شيء أو أتواصل مع الصحافة، لأنني لا أهتم بما يُقال عني، أعرف ما أفعله جيدًا، وما أخطأت فيه، وما أضحي به لتحقيق ما أريد".

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وأضاف: "المشكلة التي يواجهها الناس هي أننا نقرأ 100 تعليق جيد وتعليقًا واحدًا سيئًا وذلك فقط ما يعلق في رأسنا، لذا، لماذا سأقرأ 100 تعليق جيد إذا كنت سأركز فقط مع التعليق السيئ".

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واستذكر توريس واحدة من القصص الغريبة في مسيرته عندما كان في أكاديمية نادي فالنسيا، وقال: "عند انتقالي من 12 إلى 13 عامًا، زاد طولي فجأة 12 سم في صيف واحد، عدت إلى النادي، ولم أكن أعرف حتى كيف أسدد الكرة، لقد تعثرت فيها، ولذلك تم نقلي من الجناح إلى العمق لإخفائي، وكنت أعتقد أنني سوف أطرد".

وأكمل: "لا أعرف كيف بدأت في تسجيل الأهداف، وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر أصبت بداء كريات الدم البيضاء، كنت أموت لمدة أسبوعين أو ثلاثة، لكن بعد عودتي مباشرة سجلت ثلاثة أهداف في أول مباراة، ثم هدفين في المباراة التالية".

واختتم فيران توريس ضاحكًا: "من هناك بدأت في الارتقاء في الفئات العمرية، قلت لنفسي: اللعنة، يجب أن أصاب بهذا المرض كل عام".