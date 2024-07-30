توريس لن يغادر وحده .. اسم مفاجىء يظهر بقائمة الراحلين عن برشلونةّ

خطوة قد تحمل بعض المنطق

وسط محاولات برشلونة لإبرام بعض التعاقدات الهامة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يبدو أن النادي الكتالوني سيكون عليه التضحية بأحد أهم لاعبيه قبل انطلاق الموسم.

نيكو ويليامز يعتبر هو الهدف الرئيسي لبرشلونة، ولكن الوضع يبدو معقدًا في الوقت الحالي بسبب الظروف المالية التي يعاني منها النادي، والتي تسببت في تعقيد صفقة ضم داني أولمو من لايبزيج الألماني أيضًا.

برنامج "توت كوستا" عبر راديو كتالونيا، قال إن برشلونة قرر التخلي عن إلكاي جوندوجان وفيران توريس هذا الصيف، من أجل تحسين وضع النادي الاقتصادي بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك لتسجيل أي صفقة جديدة بالفريق دون أي عوائق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رحيل فيران توريس عن برشلونة يبدو منطقيًا إلى حد كبير، بسبب المستوى المتخبط للاعب منذ قدومه من مانشستر سيتي، بالإضافة لصعوبة مشاركته بانتظام الموسم القادم في حالة التعاقد مع أولمو أو ويليامز.

وأما بالنسبة لجوندوجان فالأمر يأتي بمثابة المفاجأة المدوية، بسبب المستوى المبهر الذي قدمه اللاعب الموسم الماضي، بالإضافة لشخصيته القيادية التي يحبها المدرب هانز فليك، كما أن رحيله لن يجلب الكثير من الأموال لبرشلونة، إلا إذا تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية.

وعلى الرغم من ذلك، قد يحمل رحيل لاعب الوسط الألماني عن برشلونة بعض المنطق، بسبب إجادة أولمو لبعض الأدوار التي يؤديها لاعب مانشستر سيتي السابق داخل الملعب.