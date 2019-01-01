فيراتي يكشف قصة انضمامه إلى باريس سان جيرمان

مباراة بين فرنسا وإيطاليا هي من جذبت أنظار أنشيلوتي وليوناردو إلى نجم بيسكارا الصاعد ماركو فيراتي في 2012

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تحدث نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي حول قصة انضمامه إلى باريس سان جيرمان وكيف التقطته أعين مواطنه كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق في ذلك الوقت.

وكان فيراتي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في يوليو من العام 2012 قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي في صفقة كلفت حوالي 12 مليون يورو.

وحول قصة انضمامه، أكد فيراتي أنها بدأت خلال مباراة جمعت بين منتخبي فرنسا وإيطاليا، في واحدة من أولى مبارياته الدولية والتي يتم فيها استدعاءه للمنتخب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "القصة بدأت خلال مباراة جمعت بين فرنسا وإيطاليا، كنت أحد أصغر اللاعبين الموجودين في الملعب، كان اللاعبون أكبر مني بسنتين أو ثلاث سنوات تقريبًا"

وتابع: "أعتقد أنها كانت مباراتي الدولية الأولى، حينها طلبت إدارة النادي الحصول على معلومات عني من قبل ليوناردو وكارلو أنشيلوتي اللذان أخبرا الإدارة عني"

وأردف: "بالنسبة للإدارة لا أعتقد أنهم عرفوني كثيرًا، ولكن أنشيلوتي كان يعرفني منذ أن كنت لاعبًا صاعدًا، لقد تحدث معي لمرة من قبل وأخبرني عن جودتي التي تعجبه"

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يذكر أن ماركو فيراتي كان قد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية قبل الماضي، ولكنه استمر مع الفريق في النهاية.