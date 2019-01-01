فيراتي يُسابق الزمن للحاق بنهائي كأس فرنسا

مباراة باريس سان جيرمان ضد رين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُسابق ماركو فيراتي الزمن للحاق بمباراة نهائي كأس فرنسا بين فريقه باريس سان جيرمان وستاد رين يوم السبت القادم.

وكان اللاعب الإيطالي قد تعرض لالتواء في كاحله خلال مواجهة موناكو الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي، والتي حسمها الباريسيون لصالحهم بنتيجة 3-1 واحتفلوا بعدها بتتويجهم رسميًا بلقب الليج وان عقب تعادل ليل مع ستراسبورج سلبيًا في اليوم السابق.

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وأوضحت صحيفة لاباريسيا أن أحد المصادر في النادي أبدى تشاؤمه من قدرة فيراتي خوض مباراة السبت القادم، خاصة أنه سبق وتعرض لنفس الإصابة في يناير الماضي، لكنه لم يستبعد فرص قدرته على اللعب تمامًا، إذ حافظ على هامش بسيط من التفاؤل معتمدًا على شخصية اللاعب القوية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يتلقى العلاج حاليًا ولكنه يُحاول العودة في أقرب وقت ممكن للحاق بالمباراة النهائية.