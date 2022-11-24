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البرتغال vs غانا

فيديو | SUIII .. لاعب غانا يقلد احتفال رونالدو أمامه

جول العربي
11:02 م غرينتش+3 24‏/11‏/2022
Osman Bukari Portugal Ghana 2022 World Cup
احتفل بوكاري على طريقة رونالدو بعد تسجيله هدف في شباك البرتغال

احتفل الغاني عثمان بوكاري على طريقة كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفًا في شباك البرتغال قبل دقائق من نهاية اللقاء.

البرتغال انتصرت بصعوبة على غانا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى من كأس العالم.

وفي الدقيقة 88، استطاع بوكاري إضافة الثاني لغانا ليقلص الفارق ويذهب للاحتفال بطريقة "SUIII" التي يتميز بها رونالدو.

وشاهد كريستيانو الاحتفال من مقاعد البدلاء بعد خروجه بديلًا، وطالب من اللاعبين التماسك في الدقائق الأخيرة حتى يتجنب خسارة نقاط اللقاء.

وكان رونالدو قد سجل الهدف الأول للبرتغال من علامة الجزاء ليصبح أول لاعب في التاريخ يحرز في خمس نسخ متتالية من كأس العالم.

وتستعد غانا بكامل قوتها للمباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية ضمن مواجهات المجموعة الثامنة بكأس العالم قطر 2022، بعد فشلها في حصد نقاط أمام البرتغال.

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