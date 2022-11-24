فيديو | SUIII .. لاعب غانا يقلد احتفال رونالدو أمامه
احتفل الغاني عثمان بوكاري على طريقة كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفًا في شباك البرتغال قبل دقائق من نهاية اللقاء.
البرتغال انتصرت بصعوبة على غانا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى من كأس العالم.
🗣️Siiiii— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
بوكاري يقلّد احتفالية خصمه رونالدو !
ما رأيك بهذه اللقطة الملفتة ؟ ✍️🗨️#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #البرتغال_غانا#Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1plwWoer9a
وفي الدقيقة 88، استطاع بوكاري إضافة الثاني لغانا ليقلص الفارق ويذهب للاحتفال بطريقة "SUIII" التي يتميز بها رونالدو.
وشاهد كريستيانو الاحتفال من مقاعد البدلاء بعد خروجه بديلًا، وطالب من اللاعبين التماسك في الدقائق الأخيرة حتى يتجنب خسارة نقاط اللقاء.
وكان رونالدو قد سجل الهدف الأول للبرتغال من علامة الجزاء ليصبح أول لاعب في التاريخ يحرز في خمس نسخ متتالية من كأس العالم.
وتستعد غانا بكامل قوتها للمباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية ضمن مواجهات المجموعة الثامنة بكأس العالم قطر 2022، بعد فشلها في حصد نقاط أمام البرتغال.