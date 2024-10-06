فيديو | "sii" والكاميرا .. ألكاراز يُكرر احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو في شنجهاي

نجم التنس تأهل إلى ثمن نهائي البطولة المقامة في الصين

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى دور الـ16 لبطولة شنجهاي للتنس بعد فوزه على الصيني يي بينغ وو بمجموعتين دون رد اليوم الأحد، وقد احتفل بإنجازه على طريقة نجم النصر كريستيانو رونالدو.

المصنف الثاني عالميًا في رياضة التنس لم يُخف أبدًا عشقه للنجم البرتغالي واعتباره قدوته في الرياضة، وقد سبق أن احتفل مستخدمًا أيقونة رونالدو في الاحتفالات "sii" في نوفمبر من العام الماضي حين تأهل إلى نصف نهائي جولة ATP.

صاحب الـ21 عامًا كرر نفس الاحتفال بنفس الطريقة اليوم في الصين، حيث اقترب من أقرب كاميرا له وكتب عليها "sii" تيمنًا بالأسطوري صاحب الـ39 عامًا.

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رونالدو غادر القارة الأوروبية في يناير 2022 حين وقع عقدًا مع النصر السعودي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ومن المرجح تجديده لموسم أو موسمين آخرين على الأقل.

نجم سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق يعيش أيامًا سعيدة في السعودية مثلما يؤكد دومًا، وقد توج هدافًا لدوري روشن الموسم الماضي.