فيديو | "يعرف نادٍ واحد في جدة فقط" .. رؤوف خليف يغضب جمهور الاتحاد!

المعلق التونسي يُثير الجدل بين الجماهير السعودية

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يبدو أن المعلق التونسي رؤوف خليف، يحتاج إلى الوقت من أجل التعرف بشكل أكبر على الكرة السعودية، بعدما ارتكب خطأً فادحًا أثار غضب جماهير الاتحاد، خلال مباراة الترجي التونسي بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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وفاز الاتحاد على الترجي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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وخلال تعليق رؤوف خليف على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما الثاني للاتحاد، أخطأ وقال الأهلي السعودي بدلًا من الاتحاد السعودي، لينتشر هذا المقطع عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأحد المشجعين رد على رؤوف خليف قائلًا: "معلق اللقاء يعرف نادي واحد في جدة فقط، للتصحيح هذا نادي الاتحاد أحد الأندية الموجودة في مدينة جدة، بالإضافة إلى الربيع".

رؤوف خليف المعلق التونسي الشهير، كان أحد معلقي شبكة قنوات "بي إن سبورتس" خلال السنوات الماضية، قبل الانتقال إلى قنوات "SSC" التي تقوم بإذاعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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