فيديو | يرد على أتلتيكو مدريد بطريقة ميسي .. جواو فيليكس يحتفل بجنون بعد هدفه!

النجم البرتغالي يبدو عليه الفرحة حقًا.

سجل النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة هدفًا رائعًا في مباراة فريقه برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

الهدف جاء في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء بعد جملة تكتيكية رائعة بدأت حارس المرمى وفي ظرف أربع تمريرات ولمسة من فيليكس كانت الكرة في شباك يان أوبلاك.

الهدف جاء وفجأة إنفجر فيليكس كأنه لم يحتفل بأهداف منذ سنوات، وذهب نحو لوحة الاعلانات واعتلاها بنفس طريقة ميسي في لقاء الريمونتادا الشهير ضد باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من السجال بين فيليكس ونجوم أتلتيكو مدريد، حتى أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني قد دخل فيه بتصريح مثير للجدل.

جدير بالذكر أن إنريكي سيزارو رئيس أتلتيكو مدريد كان قد أكد أن احتفال جواو فيليكس حال سجل في شباك أتلتيكو مدريد سيكون طبيعيًا.