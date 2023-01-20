هل الأوضاع متوترة داخل ريال مدريد؟

لقطة مثيرة للجدل حدثت بين المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبه رودريجو على هامش مباراة ريال مدريد وفياريال والتي انتهت بعودة تاريخية للملكي 3-2 والتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

رودريجو كان أساسيًا في المباراة التي تأخر ريال مدريد في شوطها الأول بهدفين نظيفين قبل أن يستبدله أنشيلوتي مطلع الشوط الثاني ويشرك بدلًا منه مواطنه فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف تقليص الفارق بعد دقائق من نزوله.

حين تم تغيير رودريجو غادر الملعب دون أن يلقي التحية على أنشيلوتي، وبعد أن سجل فينيسيوس الهدف توجه له أنشيلوتي وهو على مقاعد البدلاء قائلًا: "يجب أن تقوم بتحيتي!".

وبعد المباراة تطرق أنشيلوتي إلى الواقعة مؤكدًا: " تغيير رودريجو كان بسبب بعض الإرهاق الذي ألم به، وفضلت عدم المخاطرة به، لم يقم بتحيتي لأنني أعتقد أنه نسي، لا أعتقد أنه كان من أجل شيء بعينه، قلت له ألا ينسى إلقاء التحية عندما تم استبداله".